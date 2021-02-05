ВОЗ призвала фармкомпании поделиться мощностями с производителями COVID-вакцин

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал фармкомпании предоставить свои мощности производителям COVID-вакцин. Он подчеркнул, что миру требуется масштабное наращивание производства вакцин.

Об этом говорится в тексте заявления главы ВОЗ на сайте организации.

Гебреисус заявил, что недавно компания Sanofi предоставила свои мощности для производства вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

"Мы призываем другие компании последовать этому примеру", - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, это позволит незамедлительно использовать производственные мощности, которые простаивают, и поможет создать дополнительные производственные базы, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке.

"Глобальное расширение производства также снизит зависимость бедных стран от пожертвований богатых", - подчеркнул Гебреисус.