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ВОЗ призвала фармкомпании поделиться мощностями с производителями COVID-вакцин

Новина українською → Женева, Пятница 05 февраля 2021 19:23
ВОЗ призвала фармкомпании поделиться мощностями с производителями COVID-вакцин Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал фармкомпании предоставить свои мощности производителям COVID-вакцин. Он подчеркнул, что миру требуется масштабное наращивание производства вакцин.

Об этом говорится в тексте заявления главы ВОЗ на сайте организации.

Гебреисус заявил, что недавно компания Sanofi предоставила свои мощности для производства вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

"Мы призываем другие компании последовать этому примеру", - сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, это позволит незамедлительно использовать производственные мощности, которые простаивают, и поможет создать дополнительные производственные базы, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке.

"Глобальное расширение производства также снизит зависимость бедных стран от пожертвований богатых", - подчеркнул Гебреисус.

Напомним, ранее в ВОЗ выражали обеспокоенность эффективностью COVID-вакцин против новых штаммов коронавируса. ВОЗ не исключает появление более опасных мутаций.

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