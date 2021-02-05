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ВООЗ закликала фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками COVID-вакцин

Новость на русском → Женева, П'ятниця 05 лютого 2021 19:23
ВООЗ закликала фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками COVID-вакцин Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус закликав фармкомпанії надати свої потужності виробникам COVID-вакцин. Він наголосив, що світу потрібне масштабне нарощення виробництва вакцин.

Про це йдеться в тексті заяви глави ВООЗ на сайті організації.

Гебреісус заявив, що нещодавно компанія Sanofi надала свої потужності для виробництва вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

"Ми закликаємо інші компанії слідувати цьому прикладу", - сказав він.

За словами гендиректора ВООЗ, це дозволить негайно використати виробничі потужності, які простоюють, та допоможе створити додаткові виробничі бази, особливо в Африці, Азії та Латинській Америці.

"Глобальне розширення виробництва також знизить залежність бідних країн від пожертв багатих", - наголосив Гебреісус.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ висловлювали стурбованість ефективністю COVID-вакцин проти нових штамів коронавірусу. ВООЗ не виключає появу більш небезпечних мутацій.

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