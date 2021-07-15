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ВОЗ призывает вакцинировать 10% населения каждой страны до конца лета

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Швейцария , Четверг 15 июля 2021 19:14
ВОЗ призывает вакцинировать 10% населения каждой страны до конца лета Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения призывает правительства стран, вакцинировать по меньшей мере 10% своего населения к началу сентября. Организация взволнована из-за несбалансированного распределения вакцин и возможного возникновения более опасных штаммов коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ.

"Комитет призвал все страны поддержать призыв ВОЗ вакцинировать не менее 10% населения каждой страны до конца сентября", - заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Стоит отметить, что сегодня организация взволнована из-за возможного появления более опасных штаммов коронавируса. Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен тем, что пандемию заболевания сегодня называют завершающейся. Новые варианты COVID могут оказаться более сложными для контроля.

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