ВООЗ закликає вакцинувати 10% населення кожної країни до кінця літа
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає уряди країн, вакцинувати щонайменше 10% свого населення до початку вересня. Організація схвильована через незбалансований розподіл вакцин й можливе виникнення більш небезпечних штамів коронавірусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ.
"Комітет закликав усі країни підтримати заклик ВООЗ вакцинувати не менше 10% населення кожної країни до кінця вересня", - заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус.
Варто відзначити, що сьогодні організація схвильована через можливу появу більш небезпечних штамів коронавірусу. Комітет з надзвичайних ситуацій стурбований тим, що пандемію захворювання сьогодні називають завершальною. Нові варіанти COVID можуть виявитися більш складними для контролю.