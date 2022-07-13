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ВОЗ призывает вернуть масочный режим

Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Поскольку число смертей продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от COVID-ограничений после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия "еще не закончилась".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

"Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей", - заявил он.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко выразил надежду, что ВОЗ вскоре объявит об окончании пандемии коронавируса.

Добавим, что Кабмин продлил карантин из-за коронавируса до 31 августа.

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