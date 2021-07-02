ВОЗ раскритиковала Евро-2020 за распространение COVID-19: заболеваемость увеличилась
Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Евро-2020 за распространение коронавируса. По данным организации, заболеваемость COVID-19 увеличилась на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По заявлению ВОЗ, сборы толп в городах, принимающих Евро-2020, поездки и ослабление социальных ограничений привели к увеличению числа новых случаев заболевания на 10%.
Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд заявила, что 10-недельное снижение числа новых инфекций в Европе подошло к концу, и новая волна неизбежна, если футбольные фанаты и другие люди ослабят бдительность.
"Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда, едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы, чтобы смотреть матчи?", - говорит Смоллвуд.
По ее словам, эти события способствовали распространению вируса.
В УЕФА считают, что полностью соответствуют рекомендациям местных органов здравоохранения на каждом объекте при проведении Евро-2020.
"Окончательные решения относительно количества болельщиков, посещающих матчи, и требований к въезду в любую из принимающих стран и на принимающие стадионы находятся в ведении компетентных местных властей, и УЕФА строго следует любым таким мерам", - говорится в заявлении.
Напомним, жителям Швейцарии рекомендовали не ездить в Россию на Евро-2020 из-за коронавируса. Там считают, что рост заболеваемости вызван поездками граждан в Санкт-Петербург на матчи.
Ранее сообщалось, что украинцы не смогут прилететь в Рим на матч против Англии. Это связанно с карантином.