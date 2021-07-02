ВОЗ раскритиковала Евро-2020 за распространение COVID-19: заболеваемость увеличилась

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Евро-2020 за распространение коронавируса. По данным организации, заболеваемость COVID-19 увеличилась на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По заявлению ВОЗ, сборы толп в городах, принимающих Евро-2020, поездки и ослабление социальных ограничений привели к увеличению числа новых случаев заболевания на 10%.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд заявила, что 10-недельное снижение числа новых инфекций в Европе подошло к концу, и новая волна неизбежна, если футбольные фанаты и другие люди ослабят бдительность.

"Нам нужно смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно посмотреть, как люди добираются туда, едут ли они в больших переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы, чтобы смотреть матчи?", - говорит Смоллвуд.

По ее словам, эти события способствовали распространению вируса.

В УЕФА считают, что полностью соответствуют рекомендациям местных органов здравоохранения на каждом объекте при проведении Евро-2020.