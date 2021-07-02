ВООЗ розкритикувала Євро-2020 за поширення COVID-19: захворюваність збільшилася
Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала Євро-2020 за поширення коронавірусу. За даними організації, захворюваність COVID-19 збільшилася на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За заявою ВООЗ, збори натовпів у містах, що приймають Євро-2020, поїздки і ослаблення соціальних обмежень призвели до збільшення числа нових випадків захворювання на 10%.
Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд заявила, що 10-тижневе зниження числа нових інфекцій в Європі підійшло до кінця, і нова хвиля неминуча, якщо футбольні фанати та інші люди послаблять пильність.
"Нам потрібно дивитися не тільки на самі стадіони. Нам потрібно подивитися, як люди туди добираються, чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, чи заходять вони в переповнені бари і паби, щоб дивитися матчі?",- каже Смоллвуд.
За її словами, ці події сприяли поширенню вірусу.
В УЄФА вважають, що повністю відповідають рекомендаціям місцевих органів охорони здоров'я на кожному об'єкті при проведенні Євро-2020.
"Остаточні рішення щодо кількості вболівальників, які відвідують матчі, і вимог до в'їзду в будь-яку з приймаючих країн і на приймаючі стадіони перебувають у віданні компетентних місцевих властей, і УЄФА суворо слідує будь-яким таким заходам", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, жителям Швейцарії рекомендували не їздити в Росію на Євро-2020 через коронавірус. Там вважають, що зростання захворюваності викликане поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі.
Раніше повідомлялося, що українці не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії. Це пов'язано з карантином.