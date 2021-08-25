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ВОЗ: распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне

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Среда 25 августа 2021 18:53
ВОЗ: распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

За последнюю неделю распространение COVID-19 в мире стабилизировалось на очень высоком уровне. Еженедельно фиксируется около 4,5 млн новых случаев и 68 000 смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев и 68 000 смертей", - отметил Гебрейесус.

Но, по его словам, ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране.

"В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, в то время как в других наблюдается снижение", - добавил он.

Напомним, ранее Гебрейесус призвал страны отложить бустерные прививки от COVID-19.

Отметим, британские СМИ сообщали, что Китай заключил тайную сделку с ВОЗ относительно расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса.

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