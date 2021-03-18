UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ВОЗ рекомендовали вакцину Johnson & Johnson

Автор: Инна Собора

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину от COVID-19 компании Janssen. Она входит в американский концерн Johnson & Johnson.

Об этом сообщает DW.

Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, пояснив, что после 28 дней после прививки вакцина защищает от тяжелой формы COVID-19 на 85,4%.

Препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Ранее ВОЗ разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson и внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Напомним, недавно вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.

Днями ранее компания Johnson & Johnson предупредила ЕС о возможных задержках с поставкой вакцины Janssen.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗВакцина
Читайте также
Украинцы одобряют первоочередную СOVID-вакцинацию политиков
Еврокомиссар назвал "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID
Прогноз погоды