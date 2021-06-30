Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор неизвестно ни об одном случае COVID в Северной Корее. Согласно официальным данным, в стране не зафиксировали ни одного случая заражения.

Об этом свидетельствуют данные дашборда на сайте ВОЗ .

Как пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на официальный ответ ВОЗ, согласно последней обновленной информации от 24 июня, в Корейской Народно-Демократической республике (КНДР) до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Соответственно, в Северной Корее, по официальным данным, якобы и нет ни единого летального исхода от коронавируса.