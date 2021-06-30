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ВОЗ до сих пор неизвестно ни об одном случае COVID в Северной Корее

Автор: РБК-Украина

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до сих пор неизвестно ни об одном случае COVID в Северной Корее. Согласно официальным данным, в стране не зафиксировали ни одного случая заражения.

Об этом свидетельствуют данные дашборда на сайте ВОЗ.

Как пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на официальный ответ ВОЗ, согласно последней обновленной информации от 24 июня, в Корейской Народно-Демократической республике (КНДР) до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Соответственно, в Северной Корее, по официальным данным, якобы и нет ни единого летального исхода от коронавируса.

Напомним, в июле 2020 года КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID, но впоследствии Пхеньян заявил, что подозрение не подтвердилось. Позже на уровне ООН Северная Корея говорила, что распространение вируса удалось взять под контроль.

Ранее сообщалось, что администрация президента США предложила Северной Корее помощь с поставками вакцин от COVID.

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