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ВОЗ: ситуация с COVID может потребовать ежегодной модификации вакцин

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Нью-Йорк, Среда 10 ноября 2021 01:07
ВОЗ: ситуация с COVID может потребовать ежегодной модификации вакцин Фото: в ВОЗ допустили, что придется ежегодно модифицировать вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Появление новых опасных штаммов коронавируса может потребовать ежегодной модификации вакцин от COVID-19. Это происходит сейчас с вакциной против гриппа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан.

Она сообщила, что разработчики сейчас изучают вопрос о том, возможно ли модифицировать вакцины, чтобы свести на нет угрозу будущих вариантов коронавируса.

"К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели. Однако мы не знаем, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины", - сказала Сваминатан.

По ее словам, разработчики и ученые хотят быть уверены, что "они смогут быстро изменить эти вакцины", сделав их действенными против будущих штаммов коронавируса, и работа в этом направлении уже ведется. ВОЗ взаимодействует с "разработчиками, учеными и регулирующими органами по вопросу о том, как эти вакцины могут быть быстро одобрены".

"Мы в прошлом проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа - в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для ковида. Нам нужно б ыть готовыми. На настоящий момент мы не знаем, будут ли вакцины оставаться действенными против всех вариантов", - сказала она.

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