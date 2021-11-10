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ВООЗ: ситуація з COVID може вимагати щорічної модифікації вакцин

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Нью-Йорк, Середа 10 листопада 2021 01:07
ВООЗ: ситуація з COVID може вимагати щорічної модифікації вакцин Фото: у ВООЗ допустили, що доведеться щорічно модифікувати вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Поява нових небезпечних штамів коронавірусу може вимагати щорічної модифікації вакцин від COVID-19. Це відбувається зараз з вакциною проти грипу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Сумьї Свамінатан.

Вона повідомила, що розробники зараз вивчають питання про те, чи можливо модифікувати вакцини, щоб звести нанівець загрозу майбутніх варіантів коронавірусу.

"На щастя, схвалені на цей час вакцини як і раніше є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з'явиться в майбутньому варіант, який не буде реагувати на ці вакцини", - сказала Свамінатан.

За її словами, розробники і вчені хочуть бути впевнені, що "вони зможуть швидко змінити ці вакцини", зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу, і робота в цьому напрямку вже ведеться. ВООЗ взаємодіє з "розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені".

"Ми в минулому виконали подібне щодо грипу: тепер щороку у нас нова вакцина від грипу - в залежності від циркулюючого штаму. Щось подібне може знадобитися і для ковіда. Нам потрібно братися готовими. На цей час ми не знаємо, чи будуть вакцини залишатися дієвими проти всіх варіантів", - сказав він.

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