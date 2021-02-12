ВОЗ на следующей неделе опубликует предварительный отчет миссии в Китае
Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе представит отчет миссии международных экспертов в Китае, которая расследует происхождение коронавируса. Пока что организация не исключает ни одну из гипотез по происхождению COVID-19.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиус на брифинге в Женеве.
Через несколько недель после публикации предварительного отчета о результатах миссии в китайском Ухане и его окрестностях ВОЗ представит миру финальный доклад.
"Мы всегда говорили, что эта миссия не даст ответы на все вопросы, однако она принесла дополнительную информацию, которая приближает нас к пониманию происхождения вируса, который вызывает COVID-19", - заявил Гебреисус.
Глава ВОЗ отметил, что миссия организации в Китае не смогла определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.
Напомним, эксперты ВОЗ, которые участвовали в миссии в Китае, назвали четыре гипотезы передачи коронавируса человеку.
Кроме того, эксперты ВОЗ заявили, что Ухань может быть не единственным источником распространение коронавируса.
Добавим, в Белом доме заявили о желании изучить предварительный отчет миссии ВОЗ после его публикации.