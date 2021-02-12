ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї

Новость на русском → Женева, П'ятниця 12 лютого 2021 21:30
ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я наступного тижня представить звіт місії міжнародних експертів в Китаї, яка розслідує походження коронавірусу. Поки що організація не відкидає жодної гіпотези щодо походження COVID-19.

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу в Женеві.

Через кілька тижнів після публікації попереднього звіту про результати місії в китайському Ухані та його околицях ВООЗ представить світу фінальну доповідь.

"Ми завжди казали, що ця місія не дасть відповіді на всі запитання, однак вона принесла додаткову інформацію, яка наближає нас до розуміння походження вірусу, що спричиняє COVID-19", - заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ зазначив, що місія організації в Китаї не змогла визначити джерело походження коронавірусу SARS-CoV-2.

"Я хотів би підтвердити, що всі гіпотези залишаються відкритими й вимагають подальшого аналізу та вивчення", - сказав він.

Нагадаємо, експерти ВООЗ, які брали участь в місії в Китаї, назвали чотири гіпотези передання коронавірусу людині.

Крім того, експерти ВООЗ заявили, що Ухань може бути не єдиним джерелом поширення коронавірусу.

Додамо, у Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус ВООЗ отчет Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19