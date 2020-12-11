ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за полтора месяца выросла на 60%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

По его словам, наибольшее количество случаев заболевания и смертей приходится на Европу и Америку.

Из-за увеличения смертности глава ВОЗ призвал жителей планеты внимательно обдумать свои планы относительно новогодних празднований.

"Праздничный сезон - это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но мы не должны ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильные меры предосторожности", - подчеркнул Гебреисус.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 13,5 тысяч случаев коронавируса и более 15 тысяч случаев выздоровления. В то же время вчера в стране умерло самое большое за все время количество пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, что в Украине регистрируют повторные случаи заболевания коронавирусом. Повторные случаи фиксировали уже в нескольких областях.