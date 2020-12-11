UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за полтора месяца выросла на 60%

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.

Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

По его словам, наибольшее количество случаев заболевания и смертей приходится на Европу и Америку.

Из-за увеличения смертности глава ВОЗ призвал жителей планеты внимательно обдумать свои планы относительно новогодних празднований.

"Праздничный сезон - это время, чтобы расслабиться и отпраздновать, но мы не должны ослаблять бдительность. Празднование может очень быстро превратиться в траур, если мы не примем правильные меры предосторожности", - подчеркнул Гебреисус.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 13,5 тысяч случаев коронавируса и более 15 тысяч случаев выздоровления. В то же время вчера в стране умерло самое большое за все время количество пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, что в Украине регистрируют повторные случаи заболевания коронавирусом. Повторные случаи фиксировали уже в нескольких областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗКоронавирус