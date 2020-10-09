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ВОЗ создала группу для изучения повторного заражения коронавирусом

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения исследует случаи повторного заражения коронавирусом. Для этого организация создала специальную группу.

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Об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому у ВОЗ много вопросов.

"И вопрос в том, какой иммунитет появляется после первого инфицирования, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - пояснила Ван Керкхове.

Еще один вопрос, на который ВОЗ ищет ответ, касается серьезности повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой вируса.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называл случаи повторного заражения коронавирусом больше исключением, чем правилом.

До этого во Львовской области сообщали о случаях повторного заражения коронавирусом.

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