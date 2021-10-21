ВОЗ созывает саммит с богатейшими странами. Будет призывать поделиться вакцинами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести саммит с 20 самыми богатыми странами мира на следующей неделе. Потребует активизировать пожертвование доз вакцин против коронавируса на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, страны должны немедленно выполнить свои обязательства касаемо разделения доз.

Как отметил посол ВОЗ Гордон Браун, если самые богатые страны не смогут реализовать пожертвования вакцин - это будет проступком, который "опозорит их".

Также Браун подчеркнул, что организация планирует вакцинировать 40% всего населения Земли до 2022 года, однако ей не хватает 500 млн доз препарата, в то время, как 240 млн доз остаются на Западе неиспользованными.