ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, де были выявлены первые случаи COVID-19. Это нужно для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса , от которого во всем мире погибло более 4 миллионов человек.

В январе ВОЗ направило экспертную миссию в Китай, однако это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса. Теперь ВОЗ решило пойти дальше и считает, что исследования должны проводиться в пяти основных областях, включая контроль лабораторий и исследовательских учреждений, действующих в регионе, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания людей.