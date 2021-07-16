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ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае

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Женева, Пятница 16 июля 2021 23:17
ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (twitter.com/WHO)
Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, де были выявлены первые случаи COVID-19. Это нужно для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса, от которого во всем мире погибло более 4 миллионов человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В январе ВОЗ направило экспертную миссию в Китай, однако это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса. Теперь ВОЗ решило пойти дальше и считает, что исследования должны проводиться в пяти основных областях, включая контроль лабораторий и исследовательских учреждений, действующих в регионе, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания людей.

"Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Точно так же мы ожидаем, что все государства-члены поддержат научный процесс, воздерживаясь от его политизации", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, Китай опроверг обвинения ВОЗ о том, что страна не предоставляет нужной информации в расследовании происхождения коронавируса. Там также посоветовали изучить версию о завозе COVID-19 в Ухань.

Ранее сообщалось, что ВОЗ разработала еще один план изучения происхождения коронавируса. При этом учтут все ошибки, допущенные ранее.

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