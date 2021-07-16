ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, де були виявлені перші випадки COVID-19. Це потрібно для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу , від якого в усьому світі загинуло понад 4 мільйони людей.

У січні ВООЗ направило експертну місію в Китай, проте це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу. Тепер ВООЗ вирішила піти далі і вважає, що дослідження повинні проводитися в п'яти основних областях, включаючи контроль лабораторій і дослідницьких установ, що діють в регіоні, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання людей.