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ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї

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Женева, П'ятниця 16 липня 2021 23:17
ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВООЗ (twitter.com/WHO)
Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, де були виявлені перші випадки COVID-19. Це потрібно для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу, від якого в усьому світі загинуло понад 4 мільйони людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У січні ВООЗ направило експертну місію в Китай, проте це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу. Тепер ВООЗ вирішила піти далі і вважає, що дослідження повинні проводитися в п'яти основних областях, включаючи контроль лабораторій і дослідницьких установ, що діють в регіоні, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання людей.

"Ми очікуємо, що Китай підтримає цей новий етап наукового процесу, поділившись усіма відповідними даними в дусі прозорості. Точно так само ми очікуємо, що всі держави-члени підтримають науковий процес, утримуючись від його політизації", - сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Нагадаємо, Китай спростував звинувачення ВООЗ про те, що країна не надає потрібної інформації в розслідуванні походження коронавірусу. Там також порадили вивчити версію про завезення COVID-19 в Ухань.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ розробила ще один план вивчення походження коронавірусу. При цьому врахують всі помилки, допущені раніше.

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