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ВОЗ видит конец пандемии COVID. Но сложная ситуация будет еще минимум три месяца

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Понедельник 10 января 2022 11:33
ВОЗ видит конец пандемии COVID. Но сложная ситуация будет еще минимум три месяца Фото: ВОЗ прогнозирует сложную ситуацию с COVID в течение трех месяцев (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца. Но в то же время говорят, что уже видят конец пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него - этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн", - отметил специальный посланник ВОЗ по вопросам COVID Давид Набарро.

Он также подчеркнул, что не может говорить о том, насколько тяжелыми будут следующие волны.

"Во-первых, этот вирус продолжает развиваться - у нас есть "Омикрон", но мы получим и другие варианты. Во-вторых, это действительно влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены", - добавил Набарро.

Кроме того, он прокомментировал предположение, что серьезные вспышки коронавируса могут быть два или три раза в год.

"Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с COVID означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят", - добавил эксперт.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали причину появления новых штаммов коронавируса.

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