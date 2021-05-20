ВОЗ: возобновлять международные поездки все еще опасно

Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновление международных путешествий . По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

Об этом сообщило агентство ANSA .

"Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.

Как отметил Клюге на пресс-конференции, возобновлять международные поездки "пока опасно".

О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам.

Напомним, уже в ближайшее время Европейский союз планирует запустить систему COVID-паспортов, что позволит уже этим летом возобновить туризм.

О планах по пересмотру ограничений на международные поездки заговорили и в США. Сейчас этот вопрос обсуждают в администрации президента США.