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ВООЗ: відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно

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Копенгаген, Четвер 20 травня 2021 17:24
ВООЗ: відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно Фото: Ганс Клюге, представник ВООЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

Про це повідомило агентство ANSA.

Як наголосив Клюге на прес-конференції, відновлювати міжнародні поїздки "поки небезпечно".

"Прямо зараз, перед обличчям загрози, яка зберігається, та нової невизначеності, ми повинні продовжувати виявляти обережність та переосмислити або уникати міжнародних поїздок", - сказав він.

Про відновлення міжнародних поїздок у світі заговорили з огляду на темпи вакцинації від коронавірусу. Наприклад, сьогодні Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим від COVID туристам.

Нагадаємо, вже найближчим часом Європейський союз планує запустити систему COVID-паспортів, що дозволить вже цього літа відновити туризм.

Про плани щодо перегляду обмежень на міжнародні поїздки заговорили і в США. Наразі це питання обговорюють в адміністрації президента США.

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