ВООЗ: відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно
Директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.
Про це повідомило агентство ANSA.
Як наголосив Клюге на прес-конференції, відновлювати міжнародні поїздки "поки небезпечно".
"Прямо зараз, перед обличчям загрози, яка зберігається, та нової невизначеності, ми повинні продовжувати виявляти обережність та переосмислити або уникати міжнародних поїздок", - сказав він.
Про відновлення міжнародних поїздок у світі заговорили з огляду на темпи вакцинації від коронавірусу. Наприклад, сьогодні Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим від COVID туристам.
Нагадаємо, вже найближчим часом Європейський союз планує запустити систему COVID-паспортів, що дозволить вже цього літа відновити туризм.
Про плани щодо перегляду обмежень на міжнародні поїздки заговорили і в США. Наразі це питання обговорюють в адміністрації президента США.