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ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от коронавируса

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Четверг 24 июня 2021 09:09
ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от коронавируса Фото: ВОЗ рекомендовал вакцинировать детей (freepik)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Но в то же время они не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ на сайте организации.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Швейцарский регулятор разрешил вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Также вакцинацию детей начали в Эстонии.

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