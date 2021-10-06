В ВОЗ заявили, что COVID-19 не под контролем: "Мы находимся в эпицентре пандемии"

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.