UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ВОЗ заявили, что COVID-19 не под контролем: "Мы находимся в эпицентре пандемии"

Автор: Наталья Скороход

COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась. Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это значит, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.

Напомним, что в ВОЗ раскритиковали богатые страны за накопление вакцин от коронавируса. Там считают, что неспособность делиться ресурсами продлевает пандемию.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВОЗ