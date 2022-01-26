В ВОЗ заявили о рекордном числе больных COVID-19 в мире - более 21 млн за неделю

В период с 17 по 23 января в мире зафиксировали 21 362 288 новых случаев коронавируса. Это наибольшее количество случаев за неделю, подтвержденное с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На этой неделе было зарегистрировано более 21 миллиона новых случаев, что представляет собой самое большое число еженедельных случаев, зарегистрированных с начала пандемии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 5% по сравнению с прошлой неделей, тогда как количество новых смертей осталось примерно таким же, как и в течение предыдущей недели и составило 49 890.

Регион Восточного Средиземноморья сообщил о наибольшем росте числа новых случаев (на 39%), за ним следуют регион Юго-Восточной Азии (36%) и Европа (13%). В Европе число заразившихся коронавирусом за неделю превысило 10 млн, и на нее приходится 47% всех новых случаев инфицирования в мире.

В то же время в Африканском регионе и Северной и Южной Америке заболеваемость снизилась соответственно на 31% и 10%, тогда как количество новых случаев в регионе западной части Тихого океана осталось таким же, как в течение предыдущей недели.

Число смертей особенно стремительно увеличилось в Юго-Восточной Азии - на 44% и Восточном Средиземноморье – на 15%. В то же время, в Африке, регионе западной части Тихого океана и Европе оно уменьшилось соответственно на 14%, 12% и 5%.

Больше новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в США (4 215 852; уменьшение на 24%), Франции (2 443 821; увеличение на 21%), Индии (2 115 100; увеличение на 33%), Италии (1 231 741; аналогично предыдущей неделе) и Бразилии (824 579; увеличение на 73%).