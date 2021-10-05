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Біля лікарні Львова утворилася черга "швидких" з хворими на COVID

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Львів, Вівторок 05 жовтня 2021 11:55
Біля лікарні Львова утворилася черга "швидких" з хворими на COVID Фото: біля лікарні Львова утворилася черга "швидких" з хворими на COVID (facebook.com/khrystyna kaspshyshak)
Автор: Марія Кучерявець

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зафіксували рекордну кількість нових СOVID-пацієнтів. Біля медзакладу утворюються черги зі "швидких".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю лікарні Христину Каспшишак.

"Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією - 81 особа", - написала вона.

За словами речниці, станом на ранок 5 жовтня у стаціонарі уже зареєстровано 409 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З яких лише один - вакцинований.

Нагадаємо, вчора міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину.

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