Біля лікарні Львова утворилася черга "швидких" з хворими на COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю лікарні Христину Каспшишак.

"Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією - 81 особа", - написала вона.

За словами речниці, станом на ранок 5 жовтня у стаціонарі уже зареєстровано 409 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З яких лише один - вакцинований.