Когда возможен пик заболеваемости COVID-19 в Украине: прогноз экспертов

Чиновники и эксперты утверждают, что эпидситуация в Украине пока не критична. Она не развивается взрывными темпами, как это совсем недавно было в Европе, но постепенно ухудшается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сезон карантинов. Когда в Украине усилят ограничения и что изменится".

Так, в Киевской школе экономики (KSE) считают, что к середине сентября Украина по показателям выйдет из "желтой" зоны карантина.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, конкретных прогнозов о том, когда страна столкнется с локдаунами, "красными" зонами и пиком заболеваемости пока нет.

По его мнению, все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

"Но это, скорее всего, вторая половина октября - конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", - предположил Ганиченко.