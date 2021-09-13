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Когда возможен пик заболеваемости COVID-19 в Украине: прогноз экспертов

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 08:36
Когда возможен пик заболеваемости COVID-19 в Украине: прогноз экспертов Фото: эксперты дали прогноз пика заболеваемости на COVID в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Чиновники и эксперты утверждают, что эпидситуация в Украине пока не критична. Она не развивается взрывными темпами, как это совсем недавно было в Европе, но постепенно ухудшается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сезон карантинов. Когда в Украине усилят ограничения и что изменится".

Так, в Киевской школе экономики (KSE) считают, что к середине сентября Украина по показателям выйдет из "желтой" зоны карантина.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, конкретных прогнозов о том, когда страна столкнется с локдаунами, "красными" зонами и пиком заболеваемости пока нет.

По его мнению, все зависит от того, будут ли в Украине такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

"Но это, скорее всего, вторая половина октября - конец ноября. Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии", - предположил Ганиченко.

Напомним, принять решение о усиление карантина в Украине могут уже на следующей неделе.

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