Можливо все. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну в Україні через "Омікрон"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон". Але зараз про це мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря " Суспільному ".

За його словами, "Омікрон" може призводити до непередбачуваний наслідків.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все", - заявив він.

Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.

"Але локдаунів поки що не очікуємо", - зазначив він.