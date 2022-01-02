Можливо все. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну в Україні через "Омікрон"
Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон". Але зараз про це мова не йде.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря "Суспільному".
За його словами, "Омікрон" може призводити до непередбачуваний наслідків.
"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все", - заявив він.
Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.
"Але локдаунів поки що не очікуємо", - зазначив він.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.
Зазначимо, в Україні прогнозують хвилю "Омікрону".