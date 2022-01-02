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Можливо все. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну в Україні через "Омікрон"

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Київ, Неділя 02 січня 2022 10:00
Можливо все. У МОЗ оцінили ймовірність локдауну в Україні через "Омікрон" Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу "Омікрон". Але зараз про це мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря "Суспільному".

За його словами, "Омікрон" може призводити до непередбачуваний наслідків.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все", - заявив він.

Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.

"Але локдаунів поки що не очікуємо", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.

Зазначимо, в Україні прогнозують хвилю "Омікрону".

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