ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возвращение к "нормальности". Греция отменила все ограничения для невакцинированных

Новина українською →
Афины, Воскресенье 01 мая 2022 16:41
Возвращение к "нормальности". Греция отменила все ограничения для невакцинированных Фото: Греция упразднила ограничения на старте туристического сезона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

После двух лет пандемии коронавируса и чрезвычайных ограничительных мер Греция с 1 мая полностью ослабила правила для туристов и местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Главное решение – конец разделения вакцинированных и невакцинированных. Теперь они вместе могут посещать магазины, рестораны, кинотеатры и т. д. В этих учреждениях перестанут требовать сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении.

Исключение из ограничений – еженедельно экспресс-тесты для невакцинированных работников. Также минимум на месяц продлили ношение масок в помещениях.

"Сейчас условия способствуют отмене мер. Большая часть населения иммунизирована", – заявил профессор кафедры патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

К слову, Греция выразила сомнение в возможности ЕС полностью отказаться от газа из РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе