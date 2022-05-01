Повернення до "нормальності". Греція скасувала всі обмеження для невакцинованих

Після двох років пандемії коронавірусу та надзвичайних обмежувальних заходів Греція з 1 травня повністю послабила правила для туристів і місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Головне рішення – кінець розподілу вакцинованих і невакцинованих. Тепер вони спільно можуть відвідувати магазини, ресторани, кінотеатри тощо. У цих закладах перестануть вимагати сертифікат про вакцинацію чи довідку про одужання.

Виняток із обмежень – експрес-тести щотижня для невакцинованих працівників. Також мінімум на місяць продовжили носіння масок у приміщеннях.

"Зараз умови сприяють скасування заходів. Більша частина населення імунізована", – заявив професор кафедри патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.