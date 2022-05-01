ru ua
Нд, 01 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повернення до "нормальності". Греція скасувала всі обмеження для невакцинованих

Новость на русском →
Афіни, Неділя 01 травня 2022 16:41
Повернення до "нормальності". Греція скасувала всі обмеження для невакцинованих Фото: Греція скасувала обмеження на старті туристичного сезону (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Після двох років пандемії коронавірусу та надзвичайних обмежувальних заходів Греція з 1 травня повністю послабила правила для туристів і місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Головне рішення – кінець розподілу вакцинованих і невакцинованих. Тепер вони спільно можуть відвідувати магазини, ресторани, кінотеатри тощо. У цих закладах перестануть вимагати сертифікат про вакцинацію чи довідку про одужання.

Виняток із обмежень – експрес-тести щотижня для невакцинованих працівників. Також мінімум на місяць продовжили носіння масок у приміщеннях.

"Зараз умови сприяють скасування заходів. Більша частина населення імунізована", – заявив професор кафедри патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.

До слова, Греція висловила сумнів щодо можливості ЄС повністю відмовитися від газу з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус