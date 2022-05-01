Повернення до "нормальності". Греція скасувала всі обмеження для невакцинованих
Після двох років пандемії коронавірусу та надзвичайних обмежувальних заходів Греція з 1 травня повністю послабила правила для туристів і місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
Головне рішення – кінець розподілу вакцинованих і невакцинованих. Тепер вони спільно можуть відвідувати магазини, ресторани, кінотеатри тощо. У цих закладах перестануть вимагати сертифікат про вакцинацію чи довідку про одужання.
Виняток із обмежень – експрес-тести щотижня для невакцинованих працівників. Також мінімум на місяць продовжили носіння масок у приміщеннях.
"Зараз умови сприяють скасування заходів. Більша частина населення імунізована", – заявив професор кафедри патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.
До слова, Греція висловила сумнів щодо можливості ЄС повністю відмовитися від газу з РФ.
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