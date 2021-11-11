"Возвращении в темные дни пандемии". В Италии заговорили о сложной COVID-cитуации в больницах

Руководитель отделения интенсивной терапии в одной из итальянских больниц в городе Триест на севере страны Умберто Луканджело предупредил о "возвращении в темные дни пандемии". По его словам, количество пациентов в больницах Италии растет с каждым днем, что напоминает катастрофу с заполненостью коек медучреждений в 2020 году.

Луканджело отметил, что 90% пациентов с COVID не вакцинированы. Некоторые люди были госпитализированы после участия в акции протеста против COVID-сертификатов.

Медик добавил, что больничные отделения работают "на пределе", а персоналу приходится работать в две смены.

"И с горечью наблюдаю за отношением тех, кто не вакцинируется и верю в научную фантастику", - сказал Луканджело и добавил, что некоторые люди, которые не сделали прививку и оказались на больничной койке, раскаиваются. Но есть и другие - они убеждены, что коронавируса не существует.

Рост числа инфекций в последние недели частично объясняется протестами против ужесточения карантинных правил, но также и низким уровнем вакцинации в городе и сильным пригородным потоком через границу с соседней Словенией, где наблюдается резкий рост случаев заболеваемости коронавирусом.