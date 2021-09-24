ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 08:18
Впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки Фото: в Украине резко возросло количество больных коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Среди заболевших - 849 детей и 137 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 060 человек, умерли - 140, выздоровели - 2 415.

За сутки протестовали более 80 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 379 483 человек;
  • выздоровело - 2 240 388 человек;
  • летальных исходов - 55 424;

РБК-Украина писало, что за предыдущие сутки, 22 сентября, подтвердили 6 754 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе