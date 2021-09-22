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В Украине выявили более 6 тысяч новых случаев COVID

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Украина, Среда 22 сентября 2021 08:14
В Украине выявили более 6 тысяч новых случаев COVID Фото: В Украине выявили более 6 тысяч новых случаев COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине за минувшие сутки, 21 сентября, подтвердили 6 754 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, за вчера госпитализировали 2 175 человек; умерли 105 человек и выздоровели - 2 095.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

За сутки протестировали методом ПЦР - 36 642 человека, ИФА - 11 347, а экспресс - тестами - 34 254 человека.

В целом, за все время пандемии в Украине заразились 2 362 559 человек, выздоровели - 2 235 668 человек; умерли - 55 161 человек.

Напомним, Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

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