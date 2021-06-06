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Впервые с начала года. В Украине меньше тысячи новых СOVID-больных

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 июня 2021 08:10
Впервые с начала года. В Украине меньше тысячи новых СOVID-больных Фото: в Украине менее тысячи новых COVID-больных (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки подтвердили 937 новых случаев коронавируса. Впервые с начала 2021 года в Украине зафиксировали менее тысячи случаев коронавируса за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны и данные Минздрава.

Так, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 42 человека. В больницы попали 994 человека, а выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 4 516 украинцев. Среди новых больных 50 детей и 28 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

За сутки протестировано на коронавирус: методом ПЦР - 16 749 человека, методом ИФА - 3 953 человека, экспресс-тестами - 11 567 человек.

Напомним, в Украине уже 15 регионов соответствуют "зеленой" зоне карантина. В то же время эти регионы до сих пор находятся в "желтой" зоне, поскольку решение о переводе в другой эпидемиологический уровень должна принимать Госкомиссия ТЭБ и ЧС.

Добавим, эпидемиолог допустил, что в Украине может появиться "украинский" штамм коронавируса, но для этого должны быть определенные условия.

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