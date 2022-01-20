Впервые с ноября 2021 года. В Украине более 18 тысяч новых случаев COVID

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 18 479 человек, умерли - 131. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

В Украине госпитализировали 2151 человека; летальных исходов - 131; выздоровели - 4 446 человек. Протестировали методом ПЦР - 61 642 человек, методом ИФА - 7982, экспресс-тестами - 41 513.

Больше всего новых заражений за сутки в Ивано-Франковской области (2777), Львовской области (1440), Киеве (1409), Тернопольской области (1145), Одесской области (1137).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 799 382 человека; выздоровели - 3 571 782 человека; летальных случаев - 98 843.

Как свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса, в предыдущий раз более 18 тысяч новых заражений за сутки было 20 ноября 2021 года.