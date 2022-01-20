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Вперше з листопада 2021 року. В Україні більше 18 тисяч нових випадків COVID

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Київ, Четвер 20 січня 2022 08:17
Вперше з листопада 2021 року. В Україні більше 18 тисяч нових випадків COVID Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 18 479 людей, померли - 131. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 2151 особу; летальних випадків - 131; одужали - 4 446 осіб. Протестували методом ПЛР - 61 642 осіб, методом ІФА - 7982, експрес-тестами - 41 513.

Найбільше нових заражень за добу в Івано-Франківській області (2777), Львівській області (1440), Києві (1409), Тернопільській області (1145), Одеській області (1137).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 799 382 особи; одужали - 3 571 782 особи; летальних випадків - 98 843.

Як свідчать дані карти РНБО щодо поширення коронавірусу, попередній раз більше 18 тисяч нових заражень за добу було 20 листопада 2021 року.

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