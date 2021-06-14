Впервые с начала года за сутки в Молдове не умер ни один пациент с COVID-19

Впервые за текущий год в Молдове не погиб ни один из больных коронавирусом пациентов. Впрочем, за последние сутки, общее количество пациентов увеличилось на 33 человека.

Об этом пишет издание "NewsMaker" со ссылкой на Министерство здравоохранения Молдовы.

По состоянию на 14 июня в стране зарегистрировано 255 830 случаев заболевания на COVID-19.

Впрочем, Минздрав Молдовы сообщил, что впервые за 2021 год, на территории страны не было зарегистрировано летальных случаев среди больных на коронавирус пациентов.

Заметим, что с начала пандемии в Молдове от болезни погибли 196 154 человек. Сейчас 943 пациента продолжают лечение, среди которых 167 госпитализированы.