ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Впервые с начала года за сутки в Молдове не умер ни один пациент с COVID-19

Новина українською →
Молдавия, Понедельник 14 июня 2021 21:59
Впервые с начала года за сутки в Молдове не умер ни один пациент с COVID-19 Фото: в Молдове не зарегистрировали ни одного летального случая от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Впервые за текущий год в Молдове не погиб ни один из больных коронавирусом пациентов. Впрочем, за последние сутки, общее количество пациентов увеличилось на 33 человека.

Об этом пишет издание "NewsMaker" со ссылкой на Министерство здравоохранения Молдовы.

По состоянию на 14 июня в стране зарегистрировано 255 830 случаев заболевания на COVID-19.

Впрочем, Минздрав Молдовы сообщил, что впервые за 2021 год, на территории страны не было зарегистрировано летальных случаев среди больных на коронавирус пациентов.

Заметим, что с начала пандемии в Молдове от болезни погибли 196 154 человек. Сейчас 943 пациента продолжают лечение, среди которых 167 госпитализированы.

Напомним, что согласно исследованию Университета Страклайда, "индийский" штамм коронавируса увеличивает риск госпитализации вдвое.

В частности, РБК-Украина сообщало о том, что в Египте продолжают готовиться к новой волне коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Молдова COVID-19 Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19