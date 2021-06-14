Вперше з початку року за добу в Молдові не помер жоден пацієнт з COVID-19
Вперше за поточний рік в Молдові не загинув жоден із хворих на коронавірус пацієнтів. Втім, за останню добу, загальна кількість пацієнтів збільшилась на 33 особи.
Про це пише видання "NewsMaker" з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Молдови.
Станом на 14 червня в країні зареєстровано 255 830 випадків захворювання на COVID-19.
Втім, МОЗ Молдови повідомило, що вперше за 2021 рік, на території країни не було зареєстровано летальних випадків серед хворих на коронавірус пацієнтів.
Зауважимо, що від початку пандемії у Молдові від хвороби загинули 196 154 осіб. Наразі 943 пацієнти продовжують лікування, серед яких 167 госпіталізовані.
Нагадаємо, що відповідно до дослідження Університету Страклайда, "індійський" штам коронавірусу збільшує ризик госпіталізації вдвічі.
Зокрема, РБК-Україні повідомляло про те, що в Єгипті продовжують готуватися до нової хвилі коронавірусу.