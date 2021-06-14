Вперше з початку року за добу в Молдові не помер жоден пацієнт з COVID-19

Вперше за поточний рік в Молдові не загинув жоден із хворих на коронавірус пацієнтів. Втім, за останню добу, загальна кількість пацієнтів збільшилась на 33 особи.

Про це пише видання "NewsMaker" з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Молдови.

Станом на 14 червня в країні зареєстровано 255 830 випадків захворювання на COVID-19.

Втім, МОЗ Молдови повідомило, що вперше за 2021 рік, на території країни не було зареєстровано летальних випадків серед хворих на коронавірус пацієнтів.

Зауважимо, що від початку пандемії у Молдові від хвороби загинули 196 154 осіб. Наразі 943 пацієнти продовжують лікування, серед яких 167 госпіталізовані.