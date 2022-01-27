Впервые за все время пандемии. В Украине более 32 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека . Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

Суточная статистика

Госпитализировали - 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 94 996 человек, методом ИФА - 7 288, экспресс-тестами - 62 450.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.

Где вспышка коронавируса

Отметим, что более 32 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - это максимум за все время пандемии.

За вчера больше всего новых заражений в таких регионах: