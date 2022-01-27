ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Впервые за все время пандемии. В Украине более 32 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською →
Киев, Четверг 27 января 2022 08:20
Впервые за все время пандемии. В Украине более 32 тысяч новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине максимум новых случаев коронавируса - за вчера заболели 32 393 человека. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Впервые за все время пандемии. В Украине более 32 тысяч новых случаев коронавируса

Суточная статистика

Госпитализировали - 3016 человек; летальных случаев - 154; выздоровели - 5 237 человек. Протестировали методом ПЦР - 94 996 человек, методом ИФА - 7 288, экспресс-тестами - 62 450.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных исходов - 99 738.

Где вспышка коронавируса

Отметим, что более 32 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - это максимум за все время пандемии.

За вчера больше всего новых заражений в таких регионах:

  • Ивано-Франковской области - 2862,
  • Львовской области - 2696,
  • Житомирской области - 2467,
  • Киеве - 2012,
  • Сумской области - 1909.

Ранее в Киевской школе экономики сообщили, что новая волна коронавируса, вызванная распространение штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 тысяч случаев COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе