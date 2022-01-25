До 55 тысяч за сутки. В КШЭ озвучили прогноз новой волны COVID

Новая волна коронавируса, вызванная распространение штамма "Омикрон", может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев COVID. В целом заболеваемость будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны.

По его словам, в нынешней волне ожидается вдвое больше случаев, чем в предыдущей.

"В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев COVID. Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при "Дельта"-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально - около 27 тысяч случаев за отдельные сутки", - отметил Ганиченко.