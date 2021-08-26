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Врач назвал реальный масштаб циркуляции "Дельта"-штамма в Украине

Автор: Ульяна Безпалько

Главную угрозу сейчас представляет "Дельта"-штамм коронавируса. Он попал в Украину как минимум два месяца назад.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать".

Как объяснил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров, сейчас в стране далеко не все случаи заражения проходят секвенирование на разновидность штамма.

"Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "Дельта"-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области", – сказал РБК-Украина врач-анестезиолог.

Ранее РБК-Украина писало, что осенью ситуация с COVID в Украине может повторить прошлогодний сценарий.

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Коронавирус "Дельта"