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За время пандемии в Украине умерло 64 тысячи человек, цифра может вырасти до 92 тысяч до конца года 

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 09:58
За время пандемии в Украине умерло 64 тысячи человек, цифра может вырасти до 92 тысяч до конца года 
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с начала пандемии от коронавируса умерли 64 202 человека. За минувшие сутки зафиксировано 330 летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты СНБО.

Отметим, что по прогнозам Киевской школы экономики (KSE) количество смертей от COVID-19 до конца этого года может достичь от 68 до 92 тысяч.

"По разным сценариям, в Украине до конца года, начиная с начала пандемии, может умереть от 68 до 92 тысяч человек", - сообщили в KSE.

Вместе с тем, по подсчетам СНБО, наша страна лишь начинает входить в пик коронавируса, поэтому ежесуточно число жертв от COVID-19 в ближайшее время может достигать более тысячи.

"Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что невакцинированные люди попадают в больницы...Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек", - заявил Данилов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили 14 634 новых случая коронавируса.

Добавим, по прогнозам Киевской школы экономики, в Украине в ближайшее время за сутки будет фиксироваться по 30 тысяч новых заражений.

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