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За час пандемії в Україні померло 64 тисячі людей, цифра може зрости до 92 тисяч до кінця року 

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 09:58
За час пандемії в Україні померло 64 тисячі людей, цифра може зрости до 92 тисяч до кінця року 
Автор: Марія Кучерявець

В Україні з початку пандемії від коронавірусу померли 64 202 людини. За минулу добу зафіксовано 330 летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти РНБО.

Зазначимо, що за прогнозами Київської школи економіки (KSE) кількість смертей від COVID-19 до кінця цього року може сягнути від 68 до 92 тисяч.

"За різними сценаріями, в Україні до кінця року, починаючи з початку пандемії, може померти від 68 до 92 тисяч осіб", - повідомили в KSE.

Разом з тим, за підрахунками РНБО, наша країна лише починає входити в пік коронавірусу, тому щодоби число жертв від COVID-19 найближчим часом може сягати більш ніж тисячу.

"Ми зараз тільки починаємо входити в пік коронавірусу. Велика проблема на сьогодні, що невакциновані люди потрапляють до лікарень...Кількість людей, які будуть гинути від COVID, може перевалити за тисячу осіб", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 14 634 нових випадки коронавірусу.

Додамо, за прогнозами Київської школи економіки, в Україні найближчим часом за добу фіксуватиметься по 30 тисяч нових заражень.

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