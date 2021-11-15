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За время пандемии в Украине умерло 77 тысяч человек, цифра может вырасти до 92 тысяч до 2022 года

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 09:40
За время пандемии в Украине умерло 77 тысяч человек, цифра может вырасти до 92 тысяч до 2022 года Фото: в Украине от коронавируса умерло уже 77 тысяч человек, но цифра может вырасти (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине за все время пандемии от коронавируса умерло 77 тысяч человек. Только за сутки 14 ноября зафиксировали 442 летальных случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также с начала пандемии в стране заболело - 3 228 441 человек; выздоровели - 2 642 459 человек; летальных случаев - 77 147.

По состоянию на 15 ноября, Минздрав сообщил о 10 802 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. За сутки госпитализировали 2 798 человек.

Напомним, за время пандемии в Украине умерли 77 тысяч человек, но по прогнозам KSE, цифра может вырасти до 92 тысяч до конца года.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Украине зафиксировали 3 марта 2020 года в Черновицкой области. Уже 12 марта выявили еще два случая заболевания - в Черновицкой и Житомирской областях. В городе Радомышль под Житомиром COVID-19 заболела 71-летняя пенсионерка. Однако 13 марта она умерла.

Во Время второй волні коронавируса в Украине, с октября по декабрь 2020 года, ежедневно регистрировали 5-7 тысяч заболевших. Максимальный суточный рекорд тогда составил 8 312 случаев.

По состоянию на сегодняшний день, цифры стали гораздо большими. Например, новый антирекорд по смертности от COVID был зафиксирован 25 октября 2021 года - умерло 734 человека. Также в ноябре этого года было зафиксировано более 25 тысяч зараженных.

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