ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

За час пандемії в Україні померло 77 тисяч людей, цифра може зрости до 92 тисяч до 2022 року

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 листопада 2021 09:40
За час пандемії в Україні померло 77 тисяч людей, цифра може зрости до 92 тисяч до 2022 року Фото: в Україні від коронавірусу померло вже 77 тисяч людей, але цифра може зрости (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні за весь час пандемії від коронавірусу померло 77 тисяч людей. Лише за добу 14 листопада зафіксували 442 летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Також з початку пандемії в країні захворіло - 3 228 441 особа; одужало - 2 642 459 осіб; летальних випадків - 77 147.

Станом на 15 листопада, МОЗ повідомило про 10 802 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. За добу госпіталізували 2 798 осіб.

Нагадаємо, за час пандемії в Україні померло 77 тисяч людей, але за прогнозами KSE, цифра може зрости до 92 тисяч до кінця року.

Перший випадок інфікування коронавірусом в Україні зафіксували 3 березня 2020 року в Чернівецькій області. Вже 12 березня виявили ще два випадки захворювання - у Чернівецькій та Житомирській областях. У місті Радомишль під Житомиром на COVID-19 захворіла 71-річна пенсіонерка. Проте 13 березня вона померла.

Під час другої хвилі коронавірусу в Україні, з жовтня по грудень 2020 року, щодня реєстрували 5-7 тисяч хворих. Максимальний добовий рекорд тоді становив 8 312 випадків.

Станом на сьогоднішній день цифри стали набагато більшими. Наприклад, новий антирекорд зі смертності від COVID було зафіксовано 25 жовтня 2021 року - померло 734 особи. Також у листопаді цього року було зафіксовано понад 25 тисяч заражених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус