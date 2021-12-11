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Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 11:51
Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID Фото: Всемирный банк выделил Украине 150 млн долларов на борьбу с COVID (flickr.by)
Автор: Мария Кучерявец

Всемирный банк одобрил выделение Украине 150 миллионов долларов. Средства направлены на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", - говорится в релизе.

Указано, что 120 миллионов долларов дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 миллиона доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

Вместе с тем указано, что закупка также даст возможность 10-ти миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.

Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление способности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

Напомним, ранее для борьбы COVID-19 Всемирный банк предоставил Украине 155 миллионов долларов.

С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине 1,8 млрд долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

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