ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 11:51
Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID Фото: Світовий банк надасть Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID (flickr.by)
Автор: Марія Кучерявець

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів. Кошти спрямовані на допомогу у боротьбі з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України", - йдеться в релізі.

Вказано, що 120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення.

Разом з тим зазначено, що закупівля також дасть можливість 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19.

Решта 30 мільйонів доларів США будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії із вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Нагадаємо, раніше для боротьби COVID-19 Світовий банк надав Україні 155 мільйонів доларів.

З початку пандемії Світовий банк загалом надав Україні 1,8 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Всемирный банк Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус