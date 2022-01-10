Вслед за ЕС. Украина сократит срок действия COVID-сертификатов
В ЕС решили сократить срок действия COVID-сертификатов. Украинский Минздрав готовит такое же решение.
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".
С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят новые правила. "Зеленый" COVID-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270 - девять месяцев.
"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - сообщила Карчевич.
Напомним, сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января.
Ранее сообщалось, что в середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса в "Дие".