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Вслед за ЕС. Украина сократит срок действия COVID-сертификатов

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Киев, Понедельник 10 января 2022 12:31
Вслед за ЕС. Украина сократит срок действия COVID-сертификатов Фото: Украина сократит срок действия COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС решили сократить срок действия COVID-сертификатов. Украинский Минздрав готовит такое же решение.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".

С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят новые правила. "Зеленый" COVID-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270 - девять месяцев.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - сообщила Карчевич.

Напомним, сертификаты о вакцинации для людей, которые получат бустерную прививку от коронавируса, появятся в конце января.

Ранее сообщалось, что в середине января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса в "Дие".

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