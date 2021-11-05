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Вслед за Германией: на Мальте планируют прививать бустером всех кто старше 12 лет

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Пятница 05 ноября 2021 17:40
Вслед за Германией: на Мальте планируют прививать бустером всех кто старше 12 лет Фото: в Мальте планируют прививать бустером всех кто старше 12 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Мальте планируют ввести бустерную вакцинацию для всех в возрасте от 12 лет. В стране полный курс прививки прошли 94% населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В эту пятницу органы здравоохранения сообщили о выявлении 40 новых случаев заражения коронавирусом, что является антирекордом для страны за последние шесть недель.

В то же время на Мальте уже ввели бустерную прививку всем людям старше 70 лет и другим лицам, которые подпадают под группу риска.

На следующей неделе дополнительную вакцинацию предложат медицинским работникам и учителям. Уже после этого бустер станет доступен и для других категорий населения в соответствии с их возрастом.

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