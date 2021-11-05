Слідом за Німеччиною: на Мальті планують щепити бустером усіх хто старше 12 років

На Мальті планують запровадити бустерну вакцинацію для усіх віком від 12 років. В країні повний курс щеплення пройшли 94% населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Цієї п’ятниці, органи охорони здоров’я повідомили про виявлення 40 нових випадків зараження на коронавірус, що є антирекордом для країни за останні шість тижнів.

Водночас на Мальті вже запровадили бустерне щеплення усім людям старше 70 років й іншим особам, які підпадають під групу ризику.

Наступного тижня додаткову вакцинацію запропонують медичним працівникам й вчителям. Вже після цього бустер стане доступний й для інших категорій населення відповідно до їхнього віку.